Президент хоче почути пропозицію Трампа від нього безпосередньо.

Закінчення війни в Україні має базуватися на справедливості і логіці, а не на обіцянках Володимира Путіна. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському каналу NBC News.

Телеведуча попросила українського лідера прокоментувати публікацію The Washington Post про те що Дональд Трамп нібито планує змусити Україну до поступок територіями в обмін на мир з Росією. На це Зеленський заявив, що він не вірить чуткам, але готовий обговорити той мирний план, який йому представить безпосередньо сам Трамп.

Разом з тим український президент наголосив, що мир з Росією не може базуватися на обіцянках Путіна.

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"Вірити Путіну не можна. Те, що Путін каже – це факт, що так ніколи не буде. (...) Тому стратегія закінчення війни має базуватися не на тих словах, які каже Путін, а на логіці справедливого закінчення війни. Щоб Україна залишилася незалежною демократичною державою. Я впевнений, що у цьому зацікавлені усі – (...) і республіканці, і демократи, і Байден, і Трамп", – сказав Зеленський.

Оточення Трампа розкрило зміст його "мирного плану"

Як писав УНІАН, на початку квітня The Washington Post опублікувала матеріал, заснований на заявах людей, які особисто обговорювали з Трампом його ідею закінчити війну в Україні "за 24 години". Ці люди стверджують, що увесь план Трампа полягає в тому, аби змусити Україну до територіальних поступок Росії в обмін на мирну угоду.

Схожу інформацію пізніше публікував CNN. За інформацією видання, Трамп хоче посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів, а потім почергово шантажуватиме обох, змушуючи до компромісу. Зеленському нібито він погрожуватиме зупинкою американської допомоги, а Путіну – навпаки, нарощуванням підтримки України.

В прес-службі Трампа інформацію цих публікацій спростовували.

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