У двох бригадах російської окупаційної армії втрати становлять до 30% особового складу.
Про це повідомляється в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 6:00 6 квітня.
Крім того, ворог продовжує намагатися залучати до бойових дій проти України найманців з інших країн, щоб поповнити свої втрати в живій силі. Разом з тим використання найманців істотного впливу на хід бойових дій не матиме, враховуючи їх малу чисельність, вважають в Генштабі ЗСУ.
За наявною інформацією, втрати 236-ї артилерійської бригади 20-ї загальновійськової армії, яка бере участь у бойових діях проти Сил оборони України на Слобожанському напрямку, становлять близько 20% особового складу та озброєння. Це значно знизило інтенсивність дій бригади.
Командування 200-ї окремої мотострілецької бригади (Печенга Мурманської області) 14-го армійського корпусу, зі складу якої до війни з Україною залучено дві батальйонні тактичні групи, здійснює підготовку військовослужбовців для поповнення втрат. За наявною інформацією, загальні втрати бригади в живій силі становлять близько 30%. Одна батальйонна тактична група знищена, інша-виведена в район відновлення боєздатності в Білгородську область.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Збиток інфраструктурі України від війни в країні станом на 1 квітня 2022 року KSE Institute оцінив в $68,2 млрд, або майже у 2 трлн грн.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що втрати державного бюджету України через війну з Росією становлять близько 2 мільярдів гривень на день.
- За офіційними даними ювенальних прокурорів станом на ранок 5 квітня 2022 року, 165 дітей загинули та 266 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- За підрахунками "Укравтодору", станом на 3 квітня всього в Україні через війну було зруйновано 23 тис.км доріг зі 170 тисяч (13%). Також зруйновано 273 Мости. Загальна сума збитку, заподіяного інфраструктурі, - 874 млрд грн.