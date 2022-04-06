У двох бригадах російської окупаційної армії втрати становлять до 30% особового складу – Генштаб.

У двох бригадах російської окупаційної армії втрати становлять до 30% особового складу.

Про це повідомляється в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 6:00 6 квітня.

Крім того, ворог продовжує намагатися залучати до бойових дій проти України найманців з інших країн, щоб поповнити свої втрати в живій силі. Разом з тим використання найманців істотного впливу на хід бойових дій не матиме, враховуючи їх малу чисельність, вважають в Генштабі ЗСУ.

За наявною інформацією, втрати 236-ї артилерійської бригади 20-ї загальновійськової армії, яка бере участь у бойових діях проти Сил оборони України на Слобожанському напрямку, становлять близько 20% особового складу та озброєння. Це значно знизило інтенсивність дій бригади.

Командування 200-ї окремої мотострілецької бригади (Печенга Мурманської області) 14-го армійського корпусу, зі складу якої до війни з Україною залучено дві батальйонні тактичні групи, здійснює підготовку військовослужбовців для поповнення втрат. За наявною інформацією, загальні втрати бригади в живій силі становлять близько 30%. Одна батальйонна тактична група знищена, інша-виведена в район відновлення боєздатності в Білгородську область.

Війна проти України: