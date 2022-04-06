У Держдепі оголосили про додаткову допомогу на тлі новин про звірства російських окупантів у Бучі.

Сполучені Штати додатково виділять Україні $100 млн допомоги, зокрема для закупівлі протитанкових систем.

Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен, повідомляє пресслужба Держдепу США.

"Світ шокований і вражений звірствами, скоєними російськими військами у Бучі та по всій Україні. Сили України мужньо продовжують захищати свою країну та свою свободу", – йдеться у повідомленні.

США, їхні союзники та партнери непохитно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України, зауважують в Держдепі.

"Я санкціонував сьогодні за дорученням президента негайне виділення допомоги в галузі безпеки на суму до 100 мільйонів доларів, щоб задовольнити гостру потребу України у додаткових протитанкових системах", – заявив Блінкен.

Держсекретар також зазначив, що США, їхні союзники та партнери працюватимуть над документуванням повідомлень про військові злочини Росії та наданням інформації відповідним органам, щоб притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, що раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про виділення 800 млн доларів на безпекову допомогу Україні.

Всього з початку повномасштабної війни РФ проти України країна отримала фінансову допомогу у військовій сфері від США на суму понад $1,7 млрд.

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