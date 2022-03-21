Свіже зведення від українського командування містить багато цікавих деталей.

Станом на 21 березня Збройні сили України знищили майже 500 танків окупантів. Це величезна кількість, яку потрібно якось компенсувати. І судячи з нового інформаційного зведення від Генштабу ЗСУ, з ремонтом і виробництвом танків у Російської Федерації почалися проблеми.

Підприємства корпорацій "Уралзавод " і Челябінський тракторний завод призупинили свою роботу. Причиною стала нестача комплектуючих іноземного виробництва. Згадані компанії спеціалізувалися на ремонті і виробництві танків, а також іншої броньованої техніки для потреб армії РФ.

Генштаб також повідомив про випадки дезертирства, які продовжують фіксуватися в лавах окупантів. У районі населеного пункту Гавронщина Макарівського району Київської області російські загарбники заволоділи автомобілями місцевих жителів, переодяглися в награбований цивільний одяг і виїхали в бік кордону з Республікою Білорусь.

Війна в Україні: інші дані від Генштабу

В окремих тимчасово захоплених поселеннях у Запорізькій області готуються незаконні вибори до окупаційних адміністрацій.

З метою організації так званих "російських гумконвоїв" інтервенти зосередили в порту Бердянська колону білих автомобілів КАМАЗ Міністерства надзвичайних ситуацій РФ. Подібні вантажівки використовувалися для прихованого транспортування боєприпасів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Це може свідчити про наміри окупантів організувати подібні "гумконвої" в Запорізьку область.

В одному з населених пунктів ворог створив пункт з ремонту техніки із залученням працівників з РФ. На відновленні перебувають до 20 бойових машин.

У Новій Каховці Херсонської області окупанти проводять перевірку документів на блокпостах міста з метою виявлення та затримання місцевих жителів, які брали участь в АТО/ООС.

Серед тяжкопоранених солдатів російської армії спостерігається високий відсоток смертності.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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