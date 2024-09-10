Росія шукає посередників для переговорів з Україною, - ISW

Зокрема, кремлівські чиновники підтримують тісні зв'язки з Індією та Бразилією.

Кремль, ймовірно, намагається сформувати міжнародні мирні посередницькі зусилля у війні проти України. При цьому російська сторона демонструє небажання брати участь у добросовісних переговорах з українцями.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою та міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром на полях засідання Ради співробітництва Росії та країн Перської затоки у Саудівській Аравії 9 вересня.

Лавров зі співрозмовниками обговорив війну в Україні. Однак деталей у російському МЗС не розкрили.

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Бразилія та Китайська Народна Республіка з травня просувають свій мирний план "Політичне врегулювання української кризи" з шести пунктів, ключові принципи якого сприятливі для Росії.

Прем'єр Індії Нарендра Моді нещодавно приїжджав у Київ та офіційно підтвердив підтримку Індією миру в Україні на основі принципів міжнародного права, серед яких повага до територіальної цілісності та суверенітету держав.

Водночас Лавров повторив шаблонні кремлівські наративи, які демонструють небажання Росії вести добросовісні переговори з Україною, стверджуючи, що українська "формула миру" є "ультиматумом". За його словами, Росія ніколи серйозно не розглядала цей план.

Переговори з РФ

29 серпня голова Офісу президента України Михайшло Подоляк заявив, що є принаймні три ґрунтовні причини, чому будь-який діалог України з суб'єктом Путіним на цьому етапі буде порожнім і не створить підґрунтя для справедливого міцного миру.

Український президент Володимир Зеленський 27 серпня заявив, що "з Путіним на сьогодні діалог безглуздий", бо російський диктатор прагне щонайменше заволодіти 30% української землі. За словами Зеленського, Путін не прагне компромісів, а хоче знищити Україну.

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