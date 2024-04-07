Загалом втрати Росії в Україні перевищили вже 447 тисяч солдат.

Збройні сили України минулої доби знешкодили ще 820 російських окупантів на фронті.

Як повідомляє Генштаб, загальні втрати Росії у війні становлять 447 510 осіб.

Крім того, Сили оборони знищували й ворожу техніку, яку противник використовував:

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танків ‒ 7074 (+17);

бойових броньованих машин ‒ 13551 (+54);

артилерійських систем – 11316 (+54);

РСЗВ – 1036 (+4);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8956 (+61);

крилаті ракети ‒ 2064 (+4);

автомобільної техніки та автоцистерн – 15071 (+79);

спеціальна техніка ‒ 1864 (+10).

Також ворог не дорахується 749 систем ППО, 347 літаків, 325 гелікоптерів, один підводний човен, 26 кораблів та катерів.

Війна в Україні - втрати РФ

Як повідомляв Інститут вивчення війни, якщо пошкодження трьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС на аеродромі "Енгельс-2" українськими БПЛА підтвердиться, то можна стверджувати, що Росія вже втратила близько 5% цих літаків. Це для агресора є "помітною втратою".

Після захоплення Авдіївки РФ не стала брати оперативну паузу для відновлення боєздатності підрозділів, які зазнали колосальних втрат, а продовжила наступати, вичавлюючи з військ потенціал, що залишився, і навіть вводячи резерви. Тому березень 2024 року за втратами в армії РФ не став "нижчим" за попередні місяці, а за деякими показниками і зовсім рекордним

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