Швидкість інновацій на полі бою означає, що елементи окопів можуть застаріти до того часу, як росіяни досягнуть другої або третьої лінії оборони.

Україна на східній лінії фронту активно зміцнює лінії оборони, роблячи ставку на те, що зможе швидко і досить далеко побудувати укріплення, щоб зупинити літній наступ Росії. Однак її оборонна гра стикається з дедалі несприятливішими перспективами, пише The Wall Street Journal.

За останні 18 місяців московські війська прорвали кілька слабких місць на українській лінії оборони і, скориставшись ослабленням оборони на півночі, почали новий наступ.

"Україна тепер сподівається, що зведення трьох рядів укріплень запобіжить аналогічним проривам на сході, де Росія прагне захопити ключові міста Покровськ і Костянтинівка. Однак прогалини в окопах змусили деяких солдатів хвилюватися, що нерівний оборонний пояс може виявитися схожим на лінію Мажино - амбітні французькі укріплення, які німці обійшли у Другій світовій війні", - ідеться в статті.

Відео дня

"Збірка літака в польоті"

"Армія, яка риє глибше, - це армія, яка виживає", - сказав полковник Олег Резуненко, військовий інженер, який курує майже 200-мильну ділянку гігантського проєкту.

При цьому зведення нових оборонних споруд "схоже на складання літака в польоті", зазначає WSJ.

Полк Резуненка зазнає постійних атак російських безпілотників, які також спрямовані на їхні пікапи та екскаватори. За останні три місяці вони втратили промислове обладнання внаслідок авіаударів, а кілька десятків солдатів отримали поранення.

Першу лінію оборони будують солдати на передовій, тоді як команди, як у Резуненка, риють наступну лінію оборони. Регіональні адміністрації відповідають за третій траншейний рубіж, що охоплює ключові міста і зміцнює кордони деяких регіонів. Кожен траншейний рубіж покликаний зупинити російські війська.

Уряд України заявляє, що 2024 року на будівництво оборонних споруд було виділено понад 46 мільярдів гривень, що становить майже 2% від річних військових витрат України. Урядовці заявляють, що цього року сума значно більша, але не розкривають точної суми.

Укріплення можуть застаріти

Водночас швидкість інновацій на полі бою означає, що елементи окопів можуть застаріти на той час, коли росіяни досягнуть другої або третьої лінії оборони, зазначається в статті.

На початку повномасштабного вторгнення солдати билися в довгих окопах, призначених для захисту підрозділів від артилерії. Сьогодні малогабаритні безпілотні літальні апарати настільки поширені і можуть проникати в такі вузькі проломи в обороні, що захист солдатів від них стає пріоритетом

"Це означає, що українські окопи тепер мають бути побудовані глибше під землею, з бліндажами для невеликих груп військ і командними пунктами для пілотів безпілотників, оснащеними протидвороновими сітками та металевими решітками. Бойові характеристики у військових підручниках - спостережні пункти, що виходять на кілометри просторих окопів, - застарівають".

Резуненко каже, що вони будують лінії траншей меншого розміру, ніж раніше, але їх більше і вдвічі швидше. Тепер дюжині робітників потрібно всього три тижні, щоб побудувати ділянку траншеї, обладнану окопами і спальними приміщеннями для відділення солдатів.

Проте українське військове командування продовжує цінувати більш традиційні засоби оборони, такі як протитанкові рови, оскільки Росія використовує загальновійськові методи боротьби, засновані на старих і нових бойових прийомах.

При цьому на кожного робітника, що будує оборону, у Резуненка є два інших з гвинтівками, які стежать за безпілотниками. "Щойно розслабишся, чекай на негайну відплату", - каже один із них.

Ситуація на фронті

Як пише CNN, на сході Росія використовує серію невеликих успіхів і вкладає значні ресурси в літній наступ, який ризикує змінити розклад сил на лінії фронту.

Видання зазначає, що нещодавній прогрес росіян виявився для них стратегічно вигідним, створивши загрозу оточення Покровська, Костянтинівки та Куп'янська на півночі. Падіння цих трьох міст створить для Києва три серйозні кризи.

Вас також можуть зацікавити новини: