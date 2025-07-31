Падіння Покровська, Костянтинівки та Куп'янська створить для Києва три окремі кризи.

На сході України Росія використовує серію невеликих успіхів і вкладає значні ресурси в літній наступ, який ризикує змінити контроль над лінією фронту, пише CNN.

"Протягом чотирьох днів, висвітлюючи події в селах за Костянтинівкою та Покровськом, CNN спостерігав за швидкою зміною контролю над територією. Російські безпілотники змогли глибоко проникнути в райони, які київські сили колись вважали оазами спокою, і військам ледве вдавалося знайти особовий склад і ресурси, щоб зупинити наполегливий наступ противника", - пише видання.

Загроза для трьох міст

Один із командирів описав CNN "дуже поганий сценарій", за якого війська в сусідньому з Покровськом місті Мирноградського району ризикують опинитися "в оточенні". Він додав, що росіяни вже увійшли в сусіднє село Родинське і перебувають на околиці Білецького, ставлячи під загрозу постачання українських військ у Покровську. Ці оцінки підтвердили у вівторок CNN український поліцейський та інший український військовослужбовець.

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"Командир заявив, що вони побоюються ймовірної облоги, подібної до тієї, що була в Авдіївці та Вугледарі минулого року, де "ми трималися до останнього і в результаті втратили і міста, і людей", - пише видання.

Ще більш небезпечним для Києва є те, що нещодавній прогрес росіян виявився для них стратегічно вигідним, створивши загрозу оточення Покровська, Костянтинівки та Куп'янська на півночі. Падіння цих трьох міст створить для Києва три окремі кризи, зазначає CNN.

По-перше , це міські райони, з яких Україна захищає решту Донецької області, яку вона контролює, без чого її військам не вистачає місць для укриття і постачання.

, це міські райони, з яких Україна захищає решту Донецької області, яку вона контролює, без чого її військам не вистачає місць для укриття і постачання. По-друге , їхня втрата на користь Москви звільнить значну кількість російських сил для потужного наступу на Краматорськ і Слов'янськ - найбільші міста Донецької області, які все ще перебувають під контролем України.

, їхня втрата на користь Москви звільнить значну кількість російських сил для потужного наступу на Краматорськ і Слов'янськ - найбільші міста Донецької області, які все ще перебувають під контролем України. По-третє , ця втрата залишить київські сили беззахисними, змушуючи обороняти переважно відкриті сільськогосподарські угіддя (з невеликою кількістю міст на шляху) між Донецькою областю та її ключовим містом Дніпром.

Інші небезпечні ділянки

Темпи наступу Москви були помічені CNN у вівторок у місті Добропілля на сході.

"Один зі співробітників поліції висловив здивування швидким ослабленням українського контролю і повідомив CNN, що рух цивільних автобусів до міста було раптово припинено в понеділок через ситуацію з безпекою... У суботу місцева влада рекомендувала батькам самостійно евакуювати своїх дітей. Однак до вівторка вони вже вивозили дітей і жителів десятками".

Київ також зіткнувся із серйозною проблемою в місті Костянтинівка. Василь, командир 93-ї механізованої бригади, розповів, що йому не надсилали нових співробітників вісім місяців, і він був змушений поповнювати запаси на передових позиціях, де перебувало лише двоє людей, за допомогою дронів, доставляючи туди продовольство, воду і боєприпаси.

На Харківському напрямку, в районі Куп'янська, російські війська прорвалися через північну частину міста, захопивши село Радківка. Українське джерело в місті охарактеризувало ситуацію як таку, що "дуже швидко змінюється", а російські аналітики заявили, що їхні війська перебувають на околиці міста, пише CNN.

"Прогрес російського просування більше не поступовий, а змінює характер конфлікту і швидко наближає Путіна до деяких із його цілей", - підсумовує видання.

Ситуація на сході - новини

Днями ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий сказав, що відхід Сил оборони з Покровська в Донецькій області поки сумнівний, але можливий.

Також українські військові попереджають про ризик оточення під Покровськом і Мирноградом у Донецькій області. ЗМІ зазначали, що відомо про щонайменше три бригади, які можуть опинитися в ризикованому становищі.

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