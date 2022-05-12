В небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

На Донбасі за 11 травня українські воїни відбили 9 ворожих атак.

Про це у Facebook повідомило Угруповання Об'єднаних сил.

В повідомленні сказано, що упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога та завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 8 танків, 6 одиниць бойової броньованої техніки, 5 автомобілів ворога та одну зенітну установку.

"Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10"", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за 10 травня українські воїни відбили 12 атак російських окупантів на території Донецької та Луганської областей. Водночас ворог не припиняє спроб атакувати українські позиції з метою встановлення контролю над усім регіоном.

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