Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

У штабі Операції Об'єднаних сил повідомляють про успішне відбиття 8 атак ворога за добу.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ООС у Facebook.

"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 8 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, знищено танк, 4 одиниці броньованої та 6 одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему противника.

Як повідомляв УНІАН, тільки за минулий тиждень на Донбасі українські військові відбили 51 ворожу атаку, знищили 39 танків, 22 артилерійські системи, 17 безпілотних літальних апаратів, 4 літаки та 6 вертольотів.

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