По Миколаївщині ворог продовжував гатити артилерійським та ракетно-залповим вогнем.

На півдні українські захисники знищили 57 російських російських окупантів.

Про це повідомило Оперативне командування "Південь".

"На Херсонщині окупанти усвідомили, що вскочили у законодавчу пастку із псевдо-референдумом та включенням області до складу Росії. І поки колаборанти від фейкової влади вишукують способи узаконити незаконне, на вулицях тимчасово окупованого Херсона з'являються українські прапори, як свідчення того, що населення не сприймає нав’язані ворогом символи, владу, спосіб життя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що по Миколаївщині ворог продовжував гатити артилерійським та ракетно-залповим вогнем.

"Вражаючи об’єкти промисловості, міської та приміської інфраструктури, ворог в тому числі здійснює психологічний тиск на мирних мешканців населених пунктів, намагаючись їх змусити прийняти "руський мир" замість страху перед обстрілами. Але нашими ракетно-артилерійськими підрозділами і авіацією протягом доби нанесено понад 100 ударів по позиціях ворога. Загальні втрати склали: 57 рашистів, 6 одиниць броньованої та 3 – автомобільної техніки", - повідомили в командуванні.

Крім того, зазначається, що на Одещині ворог продовжує розхитувати ситуацію навколо прокладання сухопутного коридору від Криму до Придністров’я, втягування наявних в невизнаній республіці військових сил у війну з заходу та іншими фейками-жахачками щодо скупчення в регіоні націоналістичних підрозділів.

"Корабельне угруповання в Чорному морі складає 4 кораблі і 2 підводних човни, що несуть понад 30 крилатих ракет типу "Калібр". Тож загроза ракетних ударів як по півдню, так і по всій території України залишається актуальною", - поінформували в командуванні.

Як повідомляв УНІАН, на Донецькому і Луганському напрямках 12 травня було відбито 18 атак російських окупантів.