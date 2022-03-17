Ворог продовжує наступальну операцію на українські міста, але зазнає нищівних втрат.

Російські окупаційні війська не полишають спроб вийти на адміністративні межі Донецької й Луганської областей та блокують міста на північ від Києва.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 12:00 у соціальній мережі Facebook.

"Російські терористичні війська продовжують стратегічну наступальну операцію проти України. Ворог не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Успіху не має. З метою сковування дій Збройних Сил України противник намагається здійснювати блокування населених пунктів на північ від столиці", – йдеться у повідомленні.

Разом з тим ворог не відмовляється від нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури у Львівській, Івано-Франківській, Дніпропетровській та інших областях, де не ведуться активні бойові дії.

На Волинському напрямку фіксується інтенсивне використання території, інфраструктури Республіки Білорусь угрупованням військ Російської Федерації для завдання ударів по території України та логістичного забезпечення угрупування окупаційних військ, які діють на Поліському напрямку.

Також зберігається ймовірність участі окремих підрозділів збройних сил Республіки Білорусь у бойових діях на боці Російської Федерації.

На Поліському напрямку ворог здійснював спроби оволодіти раніше зайнятими рубежами, що були втрачені внаслідок успішних дій підрозділів Збройних Сил України. Успіху на зазначеному напрямку не має, зазнає втрат. Намагається здійснити перегрупування військ та налагодити логістичне забезпечення.

При цьому, на Сіверському напрямку активних наступальних дій ворог не проводив, продовжує підготовку для відновлення наступу з метою подальшого блокування міста Києва з північно-східного напрямку. Здійснює хаотичні обстріли позицій підрозділів Збройних Сил України, намагається вести розвідку.

На Слобожанському напрямку окупанти намагалися провести наступальні дії з району міста Ізюм, успіху не мали. Роблять спроби закріпитися на зайнятих рубежах та вдосконалити систему матеріально-технічного забезпечення.

Також російські загарбники посилюють угруповання шляхом додаткових підрозділів 1-ї танкової армії та берегових частин Балтійського флоту.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог проводив наступальні дії. Мав частковий успіх у районі Рубіжного (закріплюється на західних та північно-західних околицях міста, просувається до південної частини міста).

На Попаснянському та Волноваському напрямках провів невдалі штурмові дії в районах населених пунктів Верхньоторецьк та Мар’їнка. Зазнав втрат. Проводить перегрупування військ, здійснює поповнення запасів. На Маріупольському напрямку продовжує штурм міста.

При цьому на Запорізькому напрямку активних наступальних дій окупанти не проводили.

На Південнобузькому напрямку противник проводив розвідку, здійснював інженерне обладнання займаних позицій. Намагався проводити наступальні дії на Криворізькому напрямку, взяв під контроль н.п. Мала Шестірня, проте загального успіху не мав, закріплюється на займаних позиціях.

На Таврійському напрямку ворог продовжував нарощування системи матеріально-технічного забезпечення угруповання військ. На аеродромі Джанкой розгорнуто збірний пункт пошкодженої техніки.

Віримо в Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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