Росіяни також обстрілюють позиції українських військ вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку.

Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні тимчасово захоплених територій України, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Рідкодуб, Кучківка, Охримівка та Вільхуватка;

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- на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Григорівка, Білогорівка, Івано-Дар’ївка, Закітне, Роздолівка та Спірне;

- на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Миколаївка Друга та Парасковіївка;

- на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Мар’їнка, Водяне і Олександропіль;

- на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Новосілка, Новопіль, Пречистівка та Павлівка.

При цьому, на Запорізькому напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Мала Токмачка, Залізничне, Гуляйполе та Новоандріївка.

Крім того, на Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад двадцяти п’яти населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них - Степова Долина, Мирне, Сухий Ставок, Ольгине та Архангельське.

Росіяни також обстрілюють позиції українських військ вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку.

"Ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.За минулу добу противник завдав 4 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 85 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України. Від ворожих ударів постраждало понад 50 населених пунктів", - наголосили в Генштабі.

Зокрема, Білогорівка, Новомиколаївка, Благодатівка, Сухий Ставок та Одрадівка.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що найближчим часом в Україні на фронті слід очікувати ескалації.

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