Він зазначив, що ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій.

Найближчим часом в Україні на фронт слід очікувати ескалації.

Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данилов В ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами Данилова, ескалація на фронті відбудеться через те, що в Росії провели мобілізацію і окупанти будуть намагатися робити певні кроки. Але, як запевнив Данилов, Збройні Сили України готові до будь-якого розвитку подій.

Відео дня

"Росія намагатиметься завдати максимальної шкоди. Але і ми віримо в наші ЗСУ, ми розуміємо, що відбувається на фронті. Я хочу зауважити, що перед засіданням РНБО відбулося засідання Ставки верховного Головнокомандувача. Ми вдячні всім, хто на Харківському, Луганському напрямках рухається вперед. Вдячні тим, хто захищає Донецький напрямок та інші. Ми розуміємо, що відбувається на фронті. Наші війська готові до будь-якого розвитку подій. Ми вважаємо, що найближчим часом буде спроба ескалації з боку РФ, адже у них відбувається мобілізація", - заявив Данилов.

Водночас він зазначив, що у керівництва України є і розуміння того, що найближчим часом буде чекати Росію. При цьому Данилов висловив упевненість, що у РФ жінки можуть стояти в авангарді протестів.

"Зараз протестний рух набирає обертів на Кавказі. Жінки розуміють, що їхніх чоловіків і дітей відправляють в Україну, де їх знищать", - сказав Данилов.

Війна в Україні

Нагадаємо, російський диктатор Путін 30 Вересня зробив спробу анексії українських територій.

Путін разом з ватажками окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей підписали "договір" про анексію українських територій. Також російський диктатор пригрозив Україні і закликав "сісти за стіл переговорів".

У відповідь президент Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що взимку інтенсивність війни знижуватиметься, а вже до кінця весни українські війська вийдуть до адміністративних кордонів.

Вас також можуть зацікавити новини: