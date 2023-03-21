Найзапекліші бої тривають за Бахмут та на Авдіївському напрямку.

Російські окупанти продовжують вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення.

"Російська Федерація продовжує збройну агресію проти України, зосередивши основні зусилля на спробах повної окупації Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та на Авдіївському напрямку", – йдеться у повідомленні.

На Куп’янському та Лиманському напрямках, як зазначається, противник продовжує спроби зламати нашу оборону. Також окупанти вели безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Масютівка, Новоселівське, Білогорівка, Верхньокам’янське. Ворог здійснив артилерійські обстріли районів п'яти населених пунктів Харківської області, двох – Луганської області, а також трьох на Донеччині.

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На Бахмутському напрямку ворог продовжує ведення наступальних дій, проте втрачає наступальний потенціал. Противник не припиняє спроб захопити місто, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Українські захисники цілодобово відбивають численні атаки окупантів в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та у північній частині Бахмута. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр.

"На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив наступальні дії в районах населених пунктів Новобахмутівка, Красногорівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар’їнка та Побєда – успіху не мав. Ворожих обстрілів зазнали райони дев'яти населених пунктів Донецької області, зокрема і Вугледар. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборонні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема Новопіль Донецької області; вісім населених пунктів Запорізької області, а також Антонівка та місто Херсон", - поінформували в Генштабі.

Війна в Україні: актуальні новини

Російські окупанти запровадили надзвичайний стан в Джанкої в Криму. Вчора там лунали вибухи. За даними розвідки, там було знищено крилаті ракети "Калібр", призначені для пусків з надводих кораблів.

Крім того, вибухи лунали в тимчасово окупованому Донецьку. Там, за словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, росіяни втратили БК та певну кількість окупантів.

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