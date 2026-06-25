Україна превентивно битиме по об’єктах, які Росія використовує для війни, - Зеленський

Президент доручив це українським спецслужбам та армії.

Україна буде завдавати превентивних ударів по обʼєктах, які РФ використовує для ведення війни. Про це заявив президент Володимр Зеленський у своєму вечірньому зверненні, під час того, як Київ збільшує атаки на енергетичну інфраструктуру, намагаючись змусити Москву сісти за стіл перемовин, передає Reuters.

"Я доручив нашим спецслужбам та збройним силам вживати превентивних заходів проти об’єктів, які Росія використовує для розширення своїх військових дій", - запевнив глава держави.

Reuters нагадало, що у середу українські дрони знеструмили найбільше місто в окупованому Росією Криму та завдали ударів по обʼєктах у центральній та південній Росії, тоді як паливна криза поглиблювалася внаслідок ударів Києва по нафтопереробних заводах та енергетичних обʼєктах.

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Як повідомили джерела у галузі, московський нафтопереробний завод не буде працювати шість місяців після серйозних пошкоджень, які були завдані українськими БпЛА, через що ускладнюються зусилля РФ щодо подолання дефіциту палива у найбільшій країні світу.

"У травні виробництво нафтопродуктів та коксу в Росії впало на 13,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, прискоривши темпи падіння порівняно з попередніми періодами, як свідчать рідкісні офіційні дані, опубліковані в середу. Росія, третій за величиною виробник нафти у світі, припинила публікувати більшу частину даних про видобуток та експорт нафти після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році", - підкреслили у матеріалі.

Удари по РФ - останні новини

Раніше аналітики повідомляли, що Україна нищить центри супутникового зв'язку армії РФ. Метою цього є унеможливлення використання російських геостаціонарних супутників зв'язку "Экспресс".

На тлі цього стало відомо, що Сили оборони України успішно атакували вже два центри космічного зв'язку у Росії - "Дубну" у Московській області та "Владимир" у Владимирській області.

Також ЗМІ писали, що на тлі українських ударів у Кремлі заговорили про перенесення виборів у Думу. Джерела видань повідомляють, що "розмови про перенесення, а реально - скасування у найближчій перспективі" почалися ще навесні 2026 року, а значно посилилися - після атак українських безпілотників на Москву.

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