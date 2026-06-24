Росіяни рвуться в Костянтинівку, щоб показати 'успіх' на тлі ударів ЗСУ, – CNN

Заяви про просування РФ на Донбасі сильно перебільшені.

Російські окупанти не припиняють спроб оточити "пояс фортець" на сході України, де вона зосередила основну частину своїх військ. Про це пише CNN.

Видання з посиланням на іноземних експертів та українських військових повідомляє, що заяви РФ про нібито успіх перебільшенні. І на їхню думку, причиною цьому є спроба Кремля показати успіх та протидіяти кризі всередині РФ на тлі ударів Сил оборони.

Зокрема видання відзначає заяву про те, що РФ нібито отримала "повний контроль" над східною частиною Костянтинівки та "наблизилися" до її північно-східних околиць. Насправді ж, за даними аналітиків з Інституту вивчення війни, частини міста перейшли під "сіру зону", яку ніхто не контролює.

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Українські війська в коментарі CNN зазначали, що хоч ситуація в Костянтинівці і погіршується, однак вона все ще контрольована, а просування РФ надзвичайно повільні.

Видання нагадує, що ключовою метою РФ й надалі лишається повне захоплення Донбасу. А для цього їм зокрема треба взяти під контроль Костянтинівку, що наразі є ключовою метою Кремля.

Журналісти відзначають, що стратегією РФ в цьому районі є відправка малих піхотних груп, задачею яких є проникнення в місто. Москва застосовувала цю ж тактику для захоплення Покровська, битва за який тривала місяцями після того, як РФ вперше зайшла в місто.

Видання зазначає, що РФ могла поставити собі за мету повністю захопити Донбас до вересня 2026 року. Втім журналісти посилаються на Інститут вивчення війни, який зазначає, що цієї мети Кремлю навряд вдасться досягнути.

"Найголовніше, вони хочуть оголосити про інформаційні перемоги. Росіяни зараз відчувають чимало вразливостей. Інфільтрації – це один зі способів, за допомогою якого Росія робить ці грандіозні заяви про перемоги, насправді не досягаючи повністю своїх цілей", – зазначив експерт з Інституту вивчення війни.

Ситуація на фронті: важливі новини

Нагадаємо, раніше український військовий з позивним "Мучной" повідомляв, що ситуація в Костянтинівці для Сил оборони стрімко ускладнюється. За словами бійця, наразі під контролем українських захисників або сірій зоні лишаються тільки окремі мікрорайони на північно-західному в'їзді до міста.

Зазначимо, що раніше речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов заявляв про те, що РФ зараз фактично вступає у пік своєї літньої наступальної кампанії. За його словами, ворог сильно активізував свої штурмові дії на полі бою.

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