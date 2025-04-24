Президент наголошує, що саме українці перебувають під ударами російських ракет.

Росія має зупинити обстріли України, що і буде демонстрацією її бажання до припинення вогню. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.

Він зазначив, що якщо Росія заявляє, що вона готова до припинення вогню, то їй необхідно зупиняти масові удари по Україні. За його словами, в українців може луснути терпець. Він наголосив, що саме українці перебувають під ударами російських ракет.

"Терпець, я не знаю, що у когось там відбувається всередині, але терпець не витримає саме в українців. Розумієте? Бо ми під ударами. Ніхто більше. Я нікому цього не побажаю, але ми під ударами російських ракет", - наголосив президент України.

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Зеленський додав, що вчора під час зустрічі з партнерами в Лондоні було питання номер один, як закінчити війну і зупинити Путіна.

Візит Зеленського до ПАР

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 квітня президент України Володимир Зеленський, який перебуває в ПАР з метою проведення важливих зустрічей із президентом Сирілом Рамафосою та представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки, повідомив, що скасовує частину програми візиту до ПАР через нічний обстріл РФ.

Зеленський наголосив, що є багато руйнувань, а також є загиблі та поранені серед мирного населення.

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