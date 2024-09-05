Поки що вона призвела до жодних великих військових успіхів.

Курська операція ЗСУ триває вже майже місяць. За цей час Україні захопила майже 1300 квадратних кілометрів російської території та взяла під контроль Суджу - важливий газовий експортний вузол для російського Транссибірського трубопроводу. Крім того, Україна створила військову адміністрацію та має достатньо бронетехніки, скупченої на Сумщині, щоб посилити свій військовий контингент.

Як пише The Telegraph, це неабияке досягнення. ЗСУ, зіткнувшись з погано навченими призовниками та здебільшого евакуйованими містами, показали оборонні слабкості Росії та її ядерних погроз. При цьому самі українські війська не збираються покидати цю територію, що призвело б до припинення вогню й заморозки фронту.

Видання зазначає, що хоча з точки зору моралі цей нахабний гамбіт Києва вдався, цього не можна сказати про військову точку зору.

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" Після торішнього невдалого контрнаступу наступ на Курську додав українським військам необхідну впевненість. Ефект гарного самопочуття був посилений ударною силою вторгнення на Курськ. Перекинуті до Сум українські сили спочатку вважали, що вони виконують оборонне завдання. Побачити вражаючий крах оборонних ліній Росії було приємним моментом для втомлених від боїв сил України та викликало спогади про катастрофічну капітуляцію Росії у вересні 2022 року в Харкові", - вказує The Telegraph.

Ця операція згуртувала українських військових навколо їхнього головнокомандувача Олександра Сирського. Хоча він причетний до найбільших військових успіхів України, його визнали командиром радянського зразка, який мало турбується про життя солдат та пов'язаний з втратою Бахмута. Також певним сумнівів стосовно його лояльності викликала його сім'я, адже його мати живе в Росії та підтримує у соцмережах публікації зі схваленням вторгнення РФ в Україну.

Однак, провівши Курську операцію Сирський довів, що є "гідним наступником далекоглядного генерала Валерія Залужного та підтвердив підтримку президентом Володимиром Зеленським свіжих ідей в армії".

Крім того, вторгнення на російську територію підбадьорило найпалкіших західних прихильників України. Неготовність Росії перетворити апокаліптичну риторику на тактичні ядерні удари, руйнування Київської дамби чи підрив ЗАЕС зруйнувало аргументи "ризику ескалації" проти озброєння України.

Велика кількість ударів України по нафтовій інфраструктурі ворога ще більше послабляє страх навколо цієї теми. Здатність України утримувати захоплену територію противника посилила спекуляції щодо угоди про обмін землями та зменшила тиск на Київ, щоб він пішов на односторонні територіальні поступки.

"І все ж…це масове підвищення морального духу не призвело до покращення ситуації на передовій в Україні. Росія окупувала Нью-Йорк і Межове, що біля Авдіївки, і на порозі захоплення донецького логістичного вузла Покровськ. Захоплення Росією 93 квадратних миль території України в серпні помітно більше, ніж 21 квадратна миля, яка була в середньому протягом перших семи місяців 2024 року. Окрім 2-кілометрового просування 3-ї окремої десантно-штурмової бригади України проти оточених позицій Росії в Харкові, Київ має небагато військові успіхи для святкування", - пояснює видання.

При цьому апатія російської громадськості щодо ситуації в Курській області гарантує, що Росія навряд чи відтягне сили з Донецька для захисту своєї землі. Армія пропагандистів Путіна нормалізувала захоплення Україною території в Курську, а туманна обіцянка остаточної поразки Києва заспокоїла більшість росіян.

Крім того, виявлення обмеженої ескалаційної спроможності Росії також не прискорило отримання дозволів на передачу складної зброї Україні. Хоча США мають включити ракету повітря-поверхня (JASSM) в осінній пакет поставок озброєнь, технічні проблеми можуть змусити Україну чекати місяці, щоб їх отримати. Німеччина не схвалила експорт крилатої ракети Taurus, а Вашингтон не розблокував використання британських ракет Storm Shadow проти російських цілей.

Тож, хоча вторгнення України відновило фактор гарного настрою після важкого року військових невдач і розчарувань, але відчутні військові успіхи ще не відбулися, якщо вони колись відбудуться.

Курська операція - останні новини

За словами експертів, найкращим сценарієм для цієї операції буде те, що Захід змінить політику щодо використання далекобійних ракет щодо Росії, а найгіршим - якщо ЗСУ не втримають цю територію та паралельно окупанти захоплять значні ділянки землі на Донеччині.

Військовий експерт Олександр Мусієнко додає, що Курська операція зірвала плани Росії щодо припинення вогню. Це дуже дратує диктатора Володимира Путіна.

"Вони (росіяни - УНІАН) думали, що вони вийдуть на припинення вогню колись восени після битв на сході, коли виснажаться і коли дійдуть до чогось, а тут Курськ все зламав. І ось те, що Курськ все зламав, це дуже бісить і непокоїть Путіна. Тому він починає кроки, вдаючись до терору, змушуючи Україну і з Курської області піти, і на поступки піти, і на перемовини", - зазначив Мусієнко.

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