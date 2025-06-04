Глава держави наголосив, що Росія має повернути мир.

Від початку 2025 року Росія застосувала для атак по українській території майже 27 700 авіабомб, біля 11 200 "Шахедів" та майже 9000 інших ударних безпілотників. Крім того, ворог випустив більш ніж 700 ракет, зокрема балістичних.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський. Він акцентував, що такий темп атак по Україні росіяни свідомо взяли з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну. Кремль перебудував свою державу зсередини заради можливості вбивати людей в інших країнах, додав президент.

"Багато хто говорив із Росією і на різних рівнях. Жодні розмови не привели не тільки до надійного миру, але й навіть до зупинки війни. На жаль, Путін відчуває безкарність і навіть після всіх жахливих російських ударів нібито готує ще якісь "відповіді". Це означає, що кожним новим ударом, кожною новою відстрочкою дипломатії Росія показує середній палець усьому світові. Усім, хто не хоче посилювати тиск на Росію", – акцентував Зеленський.

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Президент зазначив, що миру повинна шукати саме Росія. Саме в Москві мають відчувати, що війна має велику ціну. За його словами, якщо світ слабко реагуватиме на путінські погрози, правитель РФ буде сприймати це як готовність закрити очі на його дії.

"Коли він не відчуває сили та тиску, а відчуває слабкість, він завжди вчиняє нові злочини. Він розцінює таке ставлення як мовчазний дозвіл – дозвіл на нові звірства, нові удари, нові вбивства", – додав Зеленський.

Глава держави наголосив, що Росія має повернути мир. Він також нагадав, що 4 червня – День памʼяті українських дітей, які загинули через російську агресію.

"І якщо сильні не зупиняють Путіна, це означає, що вони розділяють із ним відповідальність. А якщо вони хочуть, але не можуть його зупинити, Путін більше не вважатиме їх сильними", – резюмував український президент.

Операція "Павутина": Росія бажає помститися

Після того, як 1 червня Служба безпеки України провела масштабну операцію "Павутина", внаслідок якої було уражено 41 літак на російських аеродромах, в Росії заговорили про "відповідь".

Господар Кремля Путін заявив у розмові з Трампом, що він буде змушений відповісти на українську атаку на російські аеродроми. ЗМІ писали, що Росія може готувати жорсткий удар по Україні. Зокрема, ціллю може стати енергетична інфраструктура тощо.

Колишній дипломат НАТО Роберт Пшель вважає, що Росія навряд чи піде на застосування ядерної зброї. Проте не варто применшувати бажання Москви "зробити щось надзвичайно гидке", каже він.

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