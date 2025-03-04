На переконання президента, нікому не вдасться змусити Україну піти на російські вимоги, поки усі в Україні будуть стояти міцно.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація не змінила своїх вимог щодо України.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців. За його словами, у Кремлі і надалі будуть вимагати відмови Києва від українських територій та скорочення армії.

"Нам відомо, що росіяни не змінили своїх позицій та вимог щодо України. Вони будуть вимагати скорочення нашої армії, будуть хотіти юридичної відмови від наших територій, а також – суттєвої політичної деформації України з послабленням української Конституції. І скажу, що насправді, поки ми всі в Україні будемо стояти разом і міцно, поки ми тут, ні в кого це не вийде – мир буде достойним", – наголосив Зеленський.

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Переговори з Росією

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 травня, президент України Володимир Зеленський запропонував перші кроки до мирних переговорів, які також має виконати Росія.

Зокрема, першими етапами в процесі закінчення війни можуть бути звільнення полонених, перемир'я в морі та в небі, що передбачає заборону на використання ракет, далекобійних дронів, ударів по енергетичній і цивільній інфраструктурі.

Потім Україна хотіла б "дуже швидко" пройти наступні етапи і разом зі США домовитися про сильну остаточну угоду.

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