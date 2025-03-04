Президент Аргентини став на бік Трампа, хоч і був другом Володимира Зеленського.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей вирішив повністю підтримати стратегію Трампа і видалив усі свої фотографії та повідомлення з президентом України Володимиром Зеленським у соцмережі X (Twitter). Побоюючись різкого падіння золотовалютних резервів і зростання кредитних ризиків країни, він прагне уникнути будь-яких кроків, які можуть ускладнити досягнення нової угоди з МВФ.

"Те, що сталося сьогодні [під час сварки Зеленського і Трампа], - це точка неповернення", - заявили в Міністерстві закордонних справ Аргентини, передає RTN.

Конфлікт, що стався в Овальному кабінеті Білого дому, між Зеленським і Трампом, викликав справжній переполох в аргентинському МЗС. Опинившись у розгубленості, дипломати в другій половині дня отримали вказівку підтримати стратегію Трампа і кремлівського диктатора Володимира Путіна, пише ЗМІ.

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Що ще відомо про сварку Зеленського і Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленському та Трампу запропонували закінчити конфлікт "по-фінськи".

"Ось моє послання: людям дійсно потрібно глибоко вдихнути, прийняти ванну з льодом, сходити в сауну і зберігати спокій, холоднокровність і зосередженість. Це найкращий спосіб вирішувати такі питання", - сказав президент Фінляндії Александр Стубб.

Крім того, зірка "Надприродного" Міша Коллінз дав гідну відповідь Венсу після сварки в Білому домі. Артист відреагував на слова останнього про те, що він нібито добре розуміється на подіях в Україні, бо "бачив усе в Stories".

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