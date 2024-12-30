Те, що військові медики намагалися зробити стандартом, сьогодні просто не працює.

Війна в Україні, схоже, остаточно відправила в історію усі напрацювання останніх десятиліть щодо медичної евакуації з поля бою. Оперативно надати пораненому кваліфіковану медичну допомогу стає усе складніше, пише Business Insider.

У військовій медицині є поняття "золотої години" – перших 60 хвилин після поранення. Якщо боєць отримує необхідну допомогу в ці критичні хвилини, шанси на його виживання і повне одужання значно підвищуються.

Однак висока інтенсивність боїв та взаємний контроль поля бою безпілотниками у російсько-українській війні значно ускладнили, якщо не зробили неможливою медичну евакуацію протягом "золотої години".

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Медик із позивним "Танго" розповів виданню, що в одному бою його підрозділ був вражений ворожим вогнем. Поранені отримали лише найпершу допомогу на місці, але евакуювати їх в тил для більш кваліфікованої допомоги не було змоги протягом багатьох годин. Зрештою двоє поранених не вижили.

Фактично на фронті в Україні стало нормою, коли поранені годинами чи навіть днями залишаються на передовій, очікуючи сутінок чи перерви в боях, аби з’явилася можливість їх евакуації.

"Тут, в Україні, у нас три золоті дні" — сказав виданню ветеран армії США, який воює в Україні під позивним Джекі.

Українська бойова медикиня, яка побажала залишитися анонімною, каже, що боротьба за швидку евакуацію була "великою проблемою", яка лише погіршилася, оскільки безпілотники стають все більш ефективними. "Два роки тому, - сказала вона, - це була зовсім інша війна, ніж те, що відбувається зараз".

За словами українських медиків, росіяни навмисне атакують евакуаційні транспортні засоби, що є воєнним злочином. Не цураються окупанти і ударів по бойових медиках безпосередньо, тому що "якщо ви вбиваєте медика, це означає, що ви вбили тисячі солдатів" або всіх людей, яких вони могли би врятувати.

"Ви ніколи не будете носити медичну нашивку на передовій. Це гарантований удар безпілотників", – каже медикиня.

Вищезгаданий боєць Джекі сказав, що його друг був поранений уламками, але не міг покинути свій окоп біля Бахмута протягом чотирьох днів. У його рану на нозі потрапила інфекція, і зрештою її довелося відрізати. На думку Джекі, це поранення було б "легко вилікувати", якби допомога надійшла в "золоту годину".

Як зазначає Business Insider західні армії звикли воювати в умовах, коли медичний вертоліт може забрати пораненого з поля бою майже одразу і за годину чи дві доставити у справжню лікарню. Війна в Україні – де в небі панують дрони, а ешелонована ППО виключає можливість застосування пілотованої авіації на передовій – показала, що у сучасній війні проти рівного противника вертолітна евакуація вже не працює.

Джордж Баррос, аналітик з американського Інституту вивчення війни, каже, що Америці та її союзникам потрібно готуватися до цієї нової реальності, яку вони зустрінуть у війнах з потужними ворогами, на кшталт Китаю чи Росії.

Інші новини про війну в Україні

Як писав УНІАН, 2024 рік Україна закінчує у слабкій позиції. Росія продовжує поступове просування на полі бою, тоді як українським військам гостро бракує не лише зброї, але й людей.

Також ми розповідали, наскільки ефективно українська ППО працює проти дронів. Із серпня 2024 року окупанти одночасно з ударними дронами почали використовувати дрони-приманки – "Гербера", "Пародія" – дешеві БПЛА, які імітують Shahed.

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