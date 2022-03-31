Росіяни зазнають величезних втрат у людській силі в Україні та вже не можуть приховувати поразку.

Українські сили оборони ліквідували понад 60% особового складу мотострілецького батальйону 36-ї окремої бригади РФ. Окупанти зазнали нищівної поразки.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Йдеться про перший мотострілецький батальйон військової частини 06705.

"За наявною інформацією, під час ведення бойових дій проти України втрати 1-го мотострілецького батальйону 36-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 06705, Борзя) 29-ї загальновійськової армії склали понад 60% особового складу", – повідомили у Генштабі.

Журналіст Роман Цимбалюк у Facebook зазначив, що командувач 29 армії РФ генерал-майор Андрій Колесников наказав повністю розформувати батальйон після виведення його залишків з України.

Також у Генштабі заявили, що російські окупанти перекидають частину військ і зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

Раніше повідомлялося, що, за даними Пентагону, Росія передислокувала менше ніж 20% своїх військ під Києвом.

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