Ворог намагався нанести авіаційний удар гелікоптером Мі-24 по позиціях ЗСУ.

Українські військові на південні країни виконали понад 100 вогневих завдань, знищили 35 загарбників та кілька бойових машин піхоти.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Підрозділами ракетно-артилерійського озброєння у взаємодії з авіацією за добу виконано понад 100 вогневих завдань. Попередньо знищено 35 рашистів та кілька бойових машин піхоти. Остаточні втрати ворога уточнюються", - поінформували там.

Ворог намагався нанести авіаційний удар гелікоптером Мі-24 по позиціях ЗСУ. "Завдяки доцільно організованій обороні і ефективному застосуванню відповідного озброєння на упередження, ворожий пілот відвернувшись від удару, спішно ретирувався без застосування зброї", - сказано у повідомленні.

Внаслідок обстрілу Миколаївщини за добу поранення отримали 14 цивільних осіб, загинула жінка. Найбільше обстрілів припадає на Миколаївський та Баштанський райони.

"На Одещині ситуація стабільна. Контрдиверсійні заходи мають в результатах не тільки кількісні, а й якісні показники", - зазначили в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на східному напрямку українські бійці за 26 травня знищили 87 загарбників.

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