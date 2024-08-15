У цьому населеному пункті є залізнична станція.

Військові ЗСУ оточили райцентр Кореневе в Курській області з двох сторін.

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке повідомляв, що на північ від міста Суджа ЗСУ наступають на райцентр Кореневе. Наразі, за його даними, українські сили підійшли до цього населеного пункту із залізничною станцією.

"Українці докладають чимало сил, щоб захопити цей населений пункт. Ми бачили безліч наступальних дій за останні години: як з півночі на Кореневе, так і з півдня", - сказав аналітик і додав, що це означає, що ЗСУ намагаються наступати далі й атакувати цей райцентр з двох боків.

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"Чи вдасться їм це - інше питання. Російський фронт усе ще дуже крихкий. ЗСУ ще можуть просуватися на деяких напрямках і брати маленькі села. Однак там дедалі більше російських частин, зібраних з усієї країни, щоб їх відвоювати", - повідомив Репке.

Ситуація в Курській області

Несподіваний наступ ЗСУ на Росію є єдиним способом змусити Путіна сісти за стіл переговорів, заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Він називає український напад частиною "психологічної" тактики, проте одного вторгнення недостатньо для того, щоб Путін зрозумів, що війна того не варта. Подоляк зазначив, що події в Курській області показали росіянам суворі реалії війни.

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