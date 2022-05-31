Непрохані "гості" натрапили на протитанкову міну, а потім їх наздогнав влучний снаряд української "Стугни".

Воїни К2 54 ОМБр здійснили потужну атаку на окупантів, що пересувалися українським Донбасом на броні.

Відео опублікував фонд "Повертайся живим".

"Welcome" to Ukraine, окупанти! Як каже нам командир підрозділу К2 54 ОМБр, в армії не буває випадковостей", - йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, як російський Т-72Б3 підривається на протитанковій міні, а потім, під час втечі, зриває мінний шлагбаум. "Контрольним" для окупантів став постріл зі "Стугни".Як зазначають у фонді, це не випадковість, а блискуча робота українських воїнів

Роликом поділилися Сухопутні війська України та попередили окупантів, щоб "дивилися під ноги". "Краще дивіться під ноги, росіяни, бо таких сюрпризів на нашій землі вас чекає ще багато", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, українські захисники знищили великий підрозділ "вагнерівців" на Донбасі. Після ліквідації такої елітної частини "рядові" російські окупанти тепер взагалі бояться воювати.

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