Ці снаряди вже кілька разів світилися на фронті.

Міністерство оборони України вперше визнало бойове застосування високоточного снаряду M712 Copperhead артилеристами Сил оборони. Відповідне відео опублікував офіційний акаунт МОУ на платформі Х.

"47-а механізована бригада вперше застосувала M712 Copperhead. Як це працює: лазерне наведення для безкомпромісної точності; знищує ворожі штаби, склади боєприпасів, опорні точки та приховані транспортні засоби; найважливіше — захист від перешкод. Окупанту порятунку немає", – йдеться в анотації до відео.

Український військово-аналітичний портал Defense Express зауважив, що оприлюднені кадри – це перше офіційне підтвердження факту застосування цього снаряду Силами оборони загалом, а не лише 47-ю бригадою.

Аналітики також додали, що протягом останніх місяців це вже третій зафіксований випадок використання снарядів Copperhead українськими артилеристами. Скільки всього таких снарядів Україна отримала від США, досі невідомо.

Довідка УНІАН. M712 Copperhead – це американський 155-мм керований артилерійський снаряд, розроблений для високоточного ураження бронетехніки, укріплень і точкових цілей. Дальність стрільби ним складає від 3 до 16 км. Наводиться на ціль за допомогою лазерного підсвічування, яке може здійснювати оператор або дрон. Вперше був застосований армією США під час операції "Буря в пустелі". Але через високу вартість і складність виробництва снаряд поступово був витіснений більш сучасними високоточними боєприпасами, такими як Excalibur.

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Як писав УНІАН, армія США планує створити роботів зі штучним інтелектом, які будуватимуть мости під ворожим вогнем. Такі роботи матимуть й інші функції, які допоможуть під час ведення бойових дій.

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