Цей боєприпас був створений ще за часів Холодної війни.

Українські військові вже застосовували на території Курської області рідкісні снаряди M712 Copperhead, створені за часів Холодної війни. Про це пише Defense Express.

Зазначається, що цей боєприпас має калібр 155-мм та наводиться за лазерним променем. Його створили та серійно виробляли в США ще у 1970-х роках. Аналітики кажуть, що по суті це є представником ще першого покоління керованих снарядів. Це робило появу такої зброї на сучасному полі бою дуже малоймовірною.

Автори пишуть, що керований снаряд M712 Copperhead був застосований для ураження металевої вежі зв’язку на схід від Суджі. На цю ціль було витрачено три таких боєприпаси, а стрільба велася з гаубиці M777.

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"Особливість M712 Copperhead полягає в тому, що на ціль він наводиться за лазерним променем, дальність стрільби складає в діапазоні від 3 до 16 кілометрів. Маса самого снаряда при цьому складає 62,4 кілограми. Серійне виробництво M712 Copperhead стартувало у 1978 році, на даний момент не ведеться", – йдеться в матеріалі.

Американські війська уперше використали M712 Copperhead під час операції "Буря в пустелі". Тоді було відстріляно 90 таких боєприпасів. За даними з відкритих джерел, станом на 1995 рік в розпорядженні збройних сил США залишалось загалом до 20 тисяч керованих снарядів M712 Copperhead, пише Defense Express.

"Наразі не є відомим, із яких джерел та в якій кількості Сили оборони України могли отримати M712 Copperhead для застосування проти російських окупантів. Однак сам варіант використовувати керовані боєприпаси з лазерною підсвіткою для ураження ворожих цілей має свою перспективу особливо на тлі активного використання ворогом засобів радіоелектронної боротьби", – констатує видання.

Війна в Україні: поставки зброї

Франція розпочала постачання Україні 100 дронів-камікадзе власного виробництва. Йдеться про безпілотники OSKAR. Вони можуть літати до 45 хвилин і призначені для ураження нерухомих цілей, легких транспортних засобів і живої сили.

Тим часом Канада передає Україні зенітний комплекс NASAMS. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що її розраховують отримати до кінця поточного року.

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