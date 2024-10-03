Аналітик стверджує, що запальний спрей дронів досить неточний, тому 30-й механізованій бригаді довелося знерухомити цей російський танк до того, як дрон-дракон зміг налетіти.

Українські війська вперше застосували термітний безпілотник "Дракон" для знищення російського танка, йдеться у звіті 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

Батальйон безпілотників бригади, відомий як "Злі сапсани", застосував термітний безпілотник під час нещодавнього російського наступу. На відео, яке видання Kyiv Post не змогло незалежно перевірити, камера безпілотника показує, як танк підривається на чомусь, що, вочевидь, є міною. Після цього наближається "Дракон", і до кінця кадру танк охоплений полум'ям.

Як пише Forbes, у четвер або раніше 30-та механізована бригада української армії, що утримує лінію навколо Миньківки, помітила самотній російський танк - можливо, із сусідньої російської добровольчої бригади "Сєвєрр-В", - що котився лісистою дорогою серед білого дня.

"Як помітив український безпілотник здалеку, українські війська вразили танк - можливо, протитанковою ракетою. Початковий удар знерухомив броньований "танк-черепаху", зробивши його легкою ціллю для подальшої атаки", - пише аналітик Девід Акс.

На його думку, один із дронів-драконів 30-ї механізованої бригади опинився в найкращій позиції, щоб прикінчити танк. Експерт прокоментував:

"Він завис над головою, розпорошуючи лавоподібний терміт по всьому танку. Незабаром танк перетворився на багаття".

Аналітик стверджує, що запальний спрей дронів досить неточний, тому 30-й механізованій бригаді довелося знерухомити цей російський танк до того, як дрон-дракон зміг налетіти.

"Ймовірно, це перший задокументований випадок ураження дроном-драконом російської бронетехніки", - додав естонський аналітик WarTranslated.

Дрон "Дракон" на озброєнні ЗСУ

Українські військові зі 108-ї окремої бригади територіальної оборони показали, як працюють на безпілотнику, який з близької відстані розкидає над окупантами запальну суміш.

На відео показано роботу FPV-дрона, який розсипає над позиціями окупантів терміт - суміш алюмінію та палаючих гранул оксиду заліза.

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