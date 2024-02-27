Тепер єдиний західний тип танка, який не був знищений окупантами на лінії фронту - це німецький Leopard 1А5.

Українська армія вперше втратила танк М-1 "Абрамс" американського виробництва. Це сталося на Авдіївському напрямку.

На відео з російського безпілотника, яке було поширено в Інтернеті, показано, як дрон полює за одним із цих танків на захід від Авдіївки, пише Forbes. На одному з кадрів зображений той самий, але вже палаючий танк, очевидно, внаслідок удару безпілотника.

"Це було неминуче. Через два роки після початку повномасштабної війни РФ проти України дрони-камікадзе і квадрокоптери стали однією з найбільших загроз для бронетехніки. Вони можуть завдати удару там, де броня техніки найтонша: на даху", - пише видання.

Відео дня

Відео з російського дрона, підтверджує, що дрон вдарив "Абрамс" по тонкому броньованому даху, спричинивши внутрішню пожежу, яка, ймовірно, знищила машину. Неясно, чи вдалося врятуватися чотирьом членам екіпажу.

Видання порадило не поділяти російську ейфорію з приводу знищення цього одного танка, оскільки жоден у світі танк насправді не є невразливим. "Майже всі танки особливо вразливі для атак зверху. Є тільки один виняток: шведський Strv 122, у якого на даху вежі є додаткова броня", - пояснило видання.

Але навіть Strv 122, пише видання, не захищений від вогню противника. ЗСУ отримали 10 таких танків від Швеції і щонайменше один із них уже втратили.

Єдиний західний тип танка, який не був знищений окупантами на лінії фронту - це Leopard 1А5 німецького виробництва. Але це лише питання часу, зазначило видання, - до тих пір, коли дрон вистежить і Leopard 1A5.

Танки "Абрамс" для ЗСУ

31 "Абрамс" від США ЗСУ отримали ще восени 2023 року. Це була модель 2000-х років із вольфрамовою бронею, бічними блоками динамічного захисту М-19, 120-міліметровою гладкоствольною гарматою і високоточною оптикою "день-ніч".

Ці танки отримала 47-ма механізована бригада, яка в основному використовувала кращу українську бронетехніку американського виробництва, включно з бойовими машинами М-2 і мінно-розмінними машинами Assault Breacher.

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