Сьогодні впродовж доби українські воїни відбили атаки окупантів на Бахмутському, Лиманському і Шахтарському напрямках, та стримували загарбників на Мар’їнському та Куп’янському напрямках.

Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію та закріплюватися на нових рубежах в напрямку Мелітополя та Бердянська. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень", - сказано у зведенні.

Зокрема, на Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області.

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Також, на Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Невського Луганської області та східніше Тернів на Донеччині. Завдав авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області.

Водночас, на Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, українські захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі Берхівки.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Бердичі, Степове, Авдіївка Донецької області.

Крім того, на Мар’їнському напрямку, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдав авіаційного удару біля Макарівки Донецької області.

При цьому, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Приютного Запорізької області та Козацького - Херсонської.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Війна в Україні: новини

Вранці речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що українські воїни мають успіхи на напрямках Новоданилівка - Широка Балка, Мала Токмачка - Новопокровка, закріплюються на досягнутих рубежах.

Ковальов наголосив, що росіяни чинять потужний опір, здійснюють переміщення підрозділів та військ. Активно застосовують резерви.

Також українські війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

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