На Запорізький напрямок з Криму та Новоазовська йде ворожа техніка та жива сила.

Мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону прокоментував прогноз Інституту вивчення війни про відступ російських військ на Запорізькому напрямку.

За словами посадовця, казати про втечу ворога в цьому напрямку ще зарано. Зокрема, це видно по тому, як противник стягнув за останній місяць додаткові сили на окуповану частину Запорізької області, зокрема міста Мелітополь.

"Днями в Мелітополі вони зайняли чергове приміщення церкви Свідків Єгови, яке розташовано в одному з густонаселених районів, поруч медзаклад - ворог, як зазвичай, прикривається цивільним населенням, розміщуючи певним чином свої підрозділи. Так вони захопили в одному районі і церкву, і дитячий садок, і притулок для дітей. Саме в цих соціальних об’єктах вони розмістилися. Також ми бачимо чергову партію ворогів, які в'їжджають в наші будинки", - розповів Федоров.

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Він пояснює, що на Запорізький напрямок з Криму - через Херсонську область та з Новоазовська - через Маріуполь РФ поставляє техніку та живу силу. Федоров наголошує, що прямо сьогодні окупанти точно не збираються бігти з тимчасово окупованого Мелітополя - ворог дуже добре підготувався до контрнаступу ЗСУ.

"Це і мінні поля, і захисні споруди, які вони побудували за останні півтора роки... Тобто звільнити Південь буде непросто, нашим військовим зробити це буде дуже складно, але вони зроблять це, а ми маємо всіма силами їм допомагати", - каже міський голова.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, з того часу, як на півдні України почався контрнаступ ЗСУ, на Бердянському та Мелітопольському напрямках від загарбників звільнено 169 квадратних кілометрів території. Це - приблизно співмірно з площею Одеси. За даними Генштабу, упродовж минулого тижня на Мелітопольському та Бердянському напрямах Сили оборони просунулися на відстань понад кілометр.

Минулої доби знищено диверсійні групи ворога, які намагалися маневрувати на човнах. Ситуація вздовж всієї лінії фронту напружена і складна.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали близько 234 480 осіб.

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