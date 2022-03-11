За словами Денисенка, білоруський диктатор боїться народних бунтів і свого повалення.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко не наважиться ввести свою армію на територію України через страх втратити владу.

Таку думку висловив "Стране" радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Він також назвав абсурдними можливі звинувачення України в нападі на сусідню республіку.

"Анонімне опитування в білоруській армії також показало, що вона не готова до війни. Якщо Лукашенко почне бойові дії проти України, в Білорусі почнуться бунти. А він цього дуже боїться", - говорить він.

На думку радника міністра, Лукашенко зробить все, щоб не починати військову операцію проти України - тому що це для нього буде "політична смерть".

"Лукашенко не піде на війну з Україною - він занадто боїться втратити владу. Після перших же боїв почнуться народні бунти, і Лукашенко це чітко розуміє. Білоруси, як видно з соцопитувань, категорично проти війни з Україною. А Лукашенко патологічно боїться за свою владу і не буде піддавати її ризику. До того ж, російська армія може "зіпхнути" його в будь-який момент, коли будуть протести. Плюс Лукашенко не впевнений у своїй власній армії. Не виключено, що в разі початку наземної операції Білоруська армія може підіграти іншій стороні. Так що Лукашенко по максимуму буде намагатися зберігати нейтралітет - хоча нейтралітетом його позицію назвати складно. Хіба що проросійським нейтралітетом. Словом, він не буде кидати білоруську армію в Україну", - переконаний він.

Сьогодні, 11 березня, Державна прикордонна служба України повідомила, що російські окупанти атакували білоруську територію на кордоні з Україною.

У ДПСУ зазначили, що така атака і дії ворога на населені пункти Білорусі є свідомою провокацією, щоб втягнути збройні сили Республіки Білорусь у війну з Україною.

Аналітики попередили, що атака білоруських військових на Україну може початися після 21-ї години 11 березня.