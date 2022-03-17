Франції потрібно бути гнучкою на тлі нових типів конфліктів у космосі та кіберпросторі, зазначив він.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країні потрібно бути готовою до війни високої інтенсивності, яка може повернутися на європейський континент.

Про це повідомляє Liberation.

Макрон авансував під час передвиборчого заходу, що оборонний бюджет Франції у 2025 році складе 50 млрд євро. Зараз він становить понад 40 млрд євро.

Президент зауважив, що Франції потрібно бути гнучкою на тлі нових типів конфліктів у космосі та кіберпросторі. Макрон додав, що хоче "інвестувати в передові технології та посилити інвестиції, щоб бути готовим до війни високої інтенсивності, яка може повернутися на наш континент".

Лідер Франції також оголосив про подвоєння кількості резервістів у збройних силах та збільшення чисельності в поліції та жандармерії без подальших подробиць.

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