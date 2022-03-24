Зокрема, відомо про факт викрадення двох неповнолітних синів господаря будинку, поки його не було вдома.

У Харківській області російські окупанти схиляють колаборантів викрадати дітей.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у соціальній мережі Facebook.

"На частині Харківщини, яку зайняли рашистські війська, щоб тероризувати місцевих жителів, загарбники схиляють колаборантів до кіднепінгу", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України, особи, які погодилися працювати на загарбників, викрали дітей у жителя одного з міст Харківської області.

Так, спочатку загарбникам донесли, що чоловік має зброю, зібрану на місцях бойових дій. Росіяни відправили місцевих колаборантів розібратися.

"Господаря дому експропріатори не знайшли, тому за узгодженням із російськими офіцерами, забрали двох його неповнолітніх синів. Їх батько саме виїхав в інший населений пункт за гуманітарною допомогою, щоб прогодувати піврічного внука", - йдеться у повідомленні.

"Посіпаки загарбників почали по телефону шантажувати чоловіка. Він зізнався, що справді знайшов попід дорогою один автомат, який готовий віддати за дітей. Ворожі посіпаки відповіли, що за один автомат готові віддати лише одного сина, або доведеться домовлятися", - наголошується у повідомленні

"Цей приклад – черговий доказ, що Росія зневажає правила ведення війни та грубо порушує норми Міжнародного права, а злочини, які вчиняє РФ, співмірні зі злочинами Гітлера", - заявили в МВС.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок ворожих обстрілів повністю знищено 600 будинків. Без даху над головою залишилися тисячі людей.

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