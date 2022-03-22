Ракетні ворожі удари сьогодні зафіксовані по місту Лозове: постраждали 8 цивільних, щонайменше 20 пошкоджених будинків.

На Харківщині ЗСУ відбили атаку росіян, які застосували бойові вертольоти.

Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

"Харківщина довела, що позицій не здасть. ЗСУ впевнено йдуть до перемоги і відбивають атаки. Сьогодні росіяни вирішили перевірити наші війська бойовими вертольотами К-52, Збройні сили України напад успішно відбили", - зазначив він.

За словами Синєгубова, українська армія тримає також під контролем переміщення ворожих військ і в Ізюмському напрямку.

"Розуміючи, що битву за Харків вони програли, окупанти намаються сконцентрувати війська біля Ізюму. Ми не допускаємо їх просування", - підкреслив голова ОВА.

Синєгубов також повідомив, що сьогодні вдень російські терористи обстріляли місто Лозову.

"За інформацією Штабу оборони, зафіксували і ракетні удари. Є постраждалі серед мирних жителів, остання інформація - постраждали 8 цивільних, щонайменше 20 пошкоджених будинків! Росіяни обстрілами пошкодили котельні, об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема школу та дитсадок. Вдячний місцевій владі та комунальним службам Лозової за зусилля та оперативне усунення наслідків російського вторгнення", - зазначив він.

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