Без даху над головою залишилися тисячі людей.

На сьогоднішній день внаслідок обстрілів російськими окупантами у Харкові повністю знищено 600 будинків.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Харківській області.

"Харків тримає оборону під шаленим натиском ворога. Обстріли мирного міста та приміської території не припиняються ні вдень, ні вночі. Харківщина кожного дня здригається від потужних вибухів, житловий фонд зазнає тотальних руйнувань", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, на сьогоднішній день у місті повністю знищено 600 будинків, без даху над головою залишилися тисячі людей.

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