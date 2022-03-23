Гайдай наголосив, що "підкріплення в дорозі".

На Луганщині лінія оборони залишається незмінною, однак по мирних районах працює ворожа авіація.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Лінія оборони незмінна. По мирних працює російська авіація", - зазначив він.

Гайдай наголосив, що "підкріплення в дорозі". Крім того, за його даними, сьогодні з Луганщини вдалося евакуювати близько 700 людей та завезти до громад 60 тонн гумдопомоги.

"Відносний "режим тиші" дозволив евакуювати близько 700 мешканців області та завезти до громад 60 тонн гуманітарної допомоги", - зазначив Гайдай.

За словами Гайдая, "за день-два" місцева влада спробує знову домовитися про гумкоридор, який наразі вкрай важливо організувати для Рубіжного, Попасної та Гірської громади.

Він наголосив, що до розвезення гумдопомоги долучають максимальну кількість структур.

"У Сєвєродонецьку плюс один автобус для евакуації, а гумштабів у ваших містах стане більше", - розповів голова ОВА.

Нагадаємо, за даними Гайдая, окупанти обстрілюють Луганську область з усіх можливих калібрів.

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