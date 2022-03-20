Луганська область продовжує евакуювати мирне населення.

На Луганщині російські окупанти концентрують досить багато військової техніки і військових, тому їм вдалося створити свої позиції. Однак очільник області Сергій Гайдай запевняє, що їх можна буде швидко вигнати у разі перекидання військового підкріплення на цей фронт.

"З Луганщини евакуюють людей і очікують потужного підкріплення, яке допоможе вибити росіян із зайнятих ними позицій", - заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Раніше УНІАН повідомляв, що окупанти обстрілюють Луганщину з усіх можливих калібрів. Незважаючи на безперервні обстріли, з регіону 19 березня вдалося евакуювати близько 700 осіб.

Нагадаємо, 19 березня в Луганській області йшли бої в Рубіжному та Попасній.

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