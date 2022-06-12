Російська Федерація била по території України радянськими крилатими ракетами Х-22 "Буря" (вага становить 5,5 т), які були прийняті на озброєння в кінці 1960-х - на початку 1970-х років і розроблялися для використання проти авіаносців.
З квітня РФ використала проти української держави вже десятки таких старих ракет, повідомила розвідка Великобританії.
За відомостями аналітиків розвідки, РФ може використовувати Х-22 "Буря" проти нашої країни, оскільки у неї закінчуються сучасні точніші боєприпаси.
У розвідці додали, що Х-22 "Буря" при використанні проти наземних цілей мають дуже низьку точність, через що серед мирного населення може бути дуже багато жертв.
Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.
Окупанти спочатку обстрілювали військові об'єкти, а потім атакували й житло мирних людей. Лише в одному Маріуполі загинули понад 20 тисяч осіб.
У червні президент Володимир Зеленський повідомив, що РФ запустила по українській території 2 595 крилатих ракет.
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