Президент підкреслив, що за вбивства і тортури, за депортації, зруйновані міста, за шантаж хімічною та ядерною зброєю РФ повинна відповідати.

За 108 днів Росія випустила по території України тільки крилатих ракет 2 тисячі 595.

Таку цифру озвучив під час Азійського саміту з безпеки "Діалог Шангрі-Ла" президент України Володимир Зеленський, виступаючи віртуально перед учасниками форуму.

"Росія хоче зробити неможливим, щоб сусідня країна, яку вона розглядає виключно як свою колонію, могла існувати вільно, могла існувати незалежно. Саме для цього російська армія вбила вже десятки тисяч наших людей, депортувала на свою територію сотні тисяч українців. Одних тільки крилатих ракет проти нас Росія застосувала вже 2595 – і це за 108 днів!" – констатував Зеленський.

Він зазначив, що Росія хоче зробити неможливим, щоб українська земля, ресурси, вода використовувалися в інтересах українців.

"Вона хоче все це вкрасти, і активно грабує територію, яку їй вдалось окупувати", – наголосив глава держави.

Він підкреслив, що окупанти вивозять абсолютно все – від автівок, які залишилися на вулицях та у дворах, до обладнання із захоплених заводів, від металу до зерна.

"Лише уявіть, до якої низості дійшла Російська Федерація, якщо її представники вкрали з нашого міста Маріуполя, яке повністю зруйноване російською армією, навіть кілька вцілілих там тролейбусів. Ось така вона "велика Росія" – краде тролейбуси", – зазначив президент.

Зеленський також повідомив учасникам саміту, що за час від 24 лютого внаслідок російських ударів в Україні загинули вже 287 дітей.

"І це тільки те, що ми знаємо офіційно. Ми поки не знаємо, скільки загиблих було поховано в братських могилах на окупованій території та скільки тіл залишилося в розвалинах будинків у містах, які російська армія поки контролює. За вбивства й катування, за депортації, за зруйновані міста, за застосування заборонених боєприпасів, зокрема фосфорних бомб, за шантаж хімічною та ядерною зброєю – за все це будь-яка держава, а не тільки Росія, повинна відповідати. І ми можемо зробити це можливим! Якщо будемо діяти узгоджено", – резюмував президент України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія поповнила запаси ракет "Калібр" для ударів по Україні з кораблів.

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