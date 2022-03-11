ЗСУ в тісній взаємодії з іншими складовим сил оборони чинять шалений опір російським окупантам.

Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 00:00.

Зокрема, упродовж дня 10 березня окупанти намагалися закріпитися на захоплених рубежах, здійснювали перегрупування військ, відновлювали боєздатність, поповнювали запаси ракет, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. У зв'язку зі значними втратами особового складу та зниження темпів наступу - продовжують формувати резерв на території РФ.

Загалом ситуація на фронті виглядає наступним чином:

на Поліському напрямку противник намагається прорвати оборону захисників України в районах населених пунктів Поліське, Кухарі, Жовтневе, Андріївка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів та блокувати Київ;

на Сіверському напрямку противник зупинений при спробі прорвати оборону Чернігова. Не виключається подальше переміщення противника в напрямку Броварів зі сходу;

на Харківському напрямку противник продовжує безуспішні спроби блокування міста з півночі. До ведення бойових дій в районі Харкова залучено стрілецькі полки, сформовані за рахунок російських резервістів;

на Донецькому та Таврійському напрямках окупанти зосереджують зусилля на захопленні українських міст Маріуполь та Сєвєродонецьк;

на Південнобузькому напрямку окупанти намагалися закріпитися на досягнутих рубежах, встановити контроль над містом Миколаїв та розвинути наступ в напрямках на Запоріжжя і Кривий Ріг;

російські окупанти зупинені, деморалізовані та зазнавають значних втрат;

у Чорноморській та Азовській операційних зонах погодні умови були на нашому боці та змусили кораблі окупантів повернутися до військово-морських баз і пунктів базування.

"Збройні Сили України в тісній взаємодії з іншими складовим сил оборони чинять шалений опір російським інтервентам, завдаючи йому значних втрат у живій силі та військовій техніці", - наголосили в Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація готує ще одну "жахливу операцію під чужим прапором".

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