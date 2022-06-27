Загарбник попросив матір шукати юристів, адже не вірить в обіцянки командування.

Російські окупанти деморалізовані та шукають законні шляхи втечі з України. Деякі з них вже занялися пошуком юристів.

Про це свідчить нове перехоплення, опубліковане Головним управлінням розвідки Міноборони.

Під час телефонної розмови загарбник скаржиться матері на загальну ситуацію та своїх командирів. Він зауважив, що необхідно знайти юриста, щоб швидше втекти з війни.

"Командир роти, всі офіцери. І що робити, як нам? Як вчинити правильно? Нам треба бути підкованими. Тому що тут приїжджають, нам намагаються щось впарити. Ми, звісно, їх слухаємо. Але нам здається що це все х*їта *бана. Вже місяць підкріплення очікуємо", - скаржиться окупант.

За його словами, російським солдатам не привозять боєприпасів, а частина загарбників боїться їхати на передову.

"Тому що всі сц*ть. Половина взагалі духовно здалась вже. Ми зараз в бехи сіли і зй*бували б звідси", - додав окупант.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня СБУ оприлюднила перехоплення розмови окупантів, з якої стає зрозуміло, що ті намагаються виїхати з України, щоб вижити. Тепер окупанти йдуть у відпустку "за сімейними обставинами" і не повертаються в Україну, оскільки приїхавши додому відразу ж пишуть заяви на звільнення з армії, зазначили в СБУ.

Вас також можуть зацікавити новини: