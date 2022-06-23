У спецслужбі зазначають, що така тенденція серед окупантів спостерігається все частіше.

Після чотирьох місяців повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України окупанти намагаються виїхати з України, щоб вижити.

Про це йдеться в перехопленні СБУ.

Тепер окупанти йдуть у відпустку "за сімейними обставинами" і не повертаються в Україну, оскільки приїхавши додому відразу ж пишуть заяви на звільнення з армії.

"В нас усі з'їб..лись, залишилося 6 осіб, уявляєш? Ніхто не повертається, всі звільняються, всі змотуються", - розповідає окупант у телефонній розмові

У спецслужбі зазначають, що така тенденція в лавах окупантів спостерігається все частіше. Загарбники дуже бояться атак українських захисників, і, щоб приглушити страх, користуються перевіреним "лайфхаком" - п'ють.

"Я бухаю... бо боюся. Тут всі бухають", - зізнається росіянин.

Перехоплені розмови:

Раніше в СБУ опублікували перехоплення розмов, в яких російські окупанти обговорюють способи, втекти з війни в Україні. Зокрема, загарбники розглядають варіанти імітації бойових поранень.

Згодом ЗМІ повідомили, щоб поповнити ряди своєї армії, Росія викрадає власних громадян.

Російські загарбники відмовляються брати участь у прямих бойових зіткненнях з українськими воїнами.

15 червня в перехопленій телефонній розмові російський військовий розповів дружині, що військових ніхто не міняє і ротації практично немає.

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