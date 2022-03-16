Водночас у Луганську тіла загиблих "мобілізованих" місцевих видають просто в магазині "Копійка" і жодних компенсацій за смерть не платять.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зазначають, що окупанти не виплачують компенсацій за вбитих мобілізованих з "Л/ДНР" і спалюють тіла росіян.

Про це повідомляє ГУР МОУ на своїй сторінці у Facebook.

"Окупанти не виплачують компенсацій за вбитих мобілізованих з "ЛНР", "ДНР" і спалюють тіла росіян. У тимчасово окупованому Луганську відкрито пункт видачі тіл загиблих "мобілізованих" жителів окупованих територій в магазині "Копійка". Видачею тіл займається так звана "поліція" російської окупаційної армії", - йдеться в повідомленні.

При цьому з документів родичам загиблих видають лише свідоцтво про смерть та дозвіл на поховання. Жодних документів про те, де, як і за яких обставин вони загинули, - немає.

"Родичам пояснюють, що жодних виплат за смерть мобілізованих з "ЛНР" і "ДНР" не передбачено навіть за наявності російського паспорта. Одночасно родичам офіційно загиблих росіян обіцяно виплату 12 мільйонів рублів. Таке ставлення викликає обурення серед місцевого населення, втім "поліція" окупантів не зважає на ці настрої", - зауважили в розвідці.

Крім того, повідомляється, що на тимчасово окупованих територіях Донецької області продовжується примусовий набір до складу 1-го Армійського корпусу окупантів.

"Переважна частина "новобранців" відправляється в найгарячіші точки без відповідної підготовки. Здебільшого їх використовують на передовій для розчищення перешкод та риття окопів. Відзначається вкрай низький рівень забезпечення та брак їжі. Втрати серед "новобранців" сягають 70-80%", - йдеться в повідомленні.

Також у розвідці наголосили, що для того, аби приховати реальну кількість загиблих, окупанти використовують Донецький металургійний комбінат для спалення трупів місцевих "новобранців" і добровольців, які прибули з Росії. Точна кількість спалених невідома.

Як повідомляв УНІАН, генеральний штаб Збройних сил України опублікував загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 16 березня.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що президент Росії Володимир Путін та міністр оборони Сергій Шойгу планують вирубку і продаж українського лісу.

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