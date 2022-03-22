У відомстві звинувачують Кремль у скоєнні невибіркових атак під час війни.

Пентагон звинуватив російські сили у скоєнні військових злочинів в Україні і заявив, що допоможе зібрати докази їх вчинення.

У відомстві звинувачують Кремль у скоєнні невибіркових атак в рамках навмисної стратегії під час війни, повідомляє Reuters.

"Ми, безумовно, бачимо явні докази того, що російські війська скоюють військові злочини, і ми допомагаємо в зборі доказів цього", — заявив на брифінгу офіційний представник Пентагону Джон Кірбі.

"Але є слідчі процеси, які триватимуть, і ми дозволимо цьому статися. Ми збираємося внести свій внесок у цей слідчий процес. Що стосується того, що з цього вийде, це не рішення керівництва Пентагону", — зазначив Кірбі.

Нагадаємо, за даними Пентагону, президент Росії Володимир Путін віддає накази про бомбардування мирного населення України, оскільки його армія терпить військові невдачі.

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