Російські війська застопорилися, а їхні маневри не ефективні, вважає Ллойд Остін.

Президент Росії Володимир Путін віддає накази про бомбардування мирного населення України, оскільки його армія зазнає воєнних невдач.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін в ефірі CBS, передає "Голос Америки".

"Сьогодні вони (російські війська - УНІАН) не ефективні з точки зору своїх маневрів на землі. Вони по суті застопорилися", - заявив Остін.

Очільник Пентагону додав, що українці продемонстрували "значну рішучість", ефективно використовували зброю та обладнання, надані США, тому зруйнували плани ворога.

Раніше Остін констатував, що Росія допустилася серйозних помилок під час вторгнення в Україну. Просування армії окупанта пішло не за планом.

Американський генерал Ходжес заявив, що росіяни близькі до точки, коли вони вже більше не зможуть продовжувати атаку, але за умови тиску Заходу протягом наступних 10-ти днів.

Вас також можуть зацікавити новини: