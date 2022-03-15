"Азов" ліквідував генерал-майора РФ / facebook.com/azov.batalion
Сьогодні, 15 березня, військові полку "Азов" ліквідували генерал-майора окупаційних військ.
Про це йдеться в Telegram-каналі "Азова".
При цьому повідомляється, що ім'я та прізвище загиблого поки невідомі.
Ліквідував генерал-майор РФ / t.me/polkazov
Нагадаємо, в Маріуполі у важких боях полк "Азов" знищив багато важкої техніки ворога.
Крім того, в Генштабі повідомили, що за добу, 14 березня, угрупованням Повітряних сил Збройних сил України знищено чотири вертольоти, один літак, винищувач збив крилату ракету ворога.