Ворог продовжує нести втрати.

Сьогодні, 15 березня, військові полку "Азов" ліквідували генерал-майора окупаційних військ.

Про це йдеться в Telegram-каналі "Азова".

При цьому повідомляється, що ім'я та прізвище загиблого поки невідомі.

Нагадаємо, в Маріуполі у важких боях полк "Азов" знищив багато важкої техніки ворога.

Крім того, в Генштабі повідомили, що за добу, 14 березня, угрупованням Повітряних сил Збройних сил України знищено чотири вертольоти, один літак, винищувач збив крилату ракету ворога.

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