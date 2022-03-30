Ім'я героя не називається, щоб його не дізналися окупанти.

Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ відзвітувало про збиту крилату ракету. Її знешкодили з українського винищувача ракетою класу "повітря-повітря".

Відповідними даними повітряне командування "Захід" поділилося на своїй офіційній сторінці на Facebook.

"Сьогодні вночі одна з крилатих ракет окупанта, яка була спрямована на об'єкти цивільної інфраструктури Хмельницької області, збита ракетою класу "повітря-повітря" з українського винищувача. З кожним днем, з початку повномасштабної війни, Повітряні сили та інші підрозділи Сил оборони збивають все більше ракет росіян, використовуючи все озброєння, в тому числі ПЗРК", — заявили в повітряному командуванні "Захід".

Збити крилату ракету з винищувача досить складно через швидкість її польоту. Однак це вже не перший раз, коли українським пілотам вдається зробити подібний подвиг. На початку березня один з наших асів збив крилату ракету "Калібр" ракетою класу "повітря-повітря" неподалік від Обухова.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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