Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ відзвітувало про збиту крилату ракету. Її знешкодили з українського винищувача ракетою класу "повітря-повітря".
Відповідними даними повітряне командування "Захід" поділилося на своїй офіційній сторінці на Facebook.
"Сьогодні вночі одна з крилатих ракет окупанта, яка була спрямована на об'єкти цивільної інфраструктури Хмельницької області, збита ракетою класу "повітря-повітря" з українського винищувача. З кожним днем, з початку повномасштабної війни, Повітряні сили та інші підрозділи Сил оборони збивають все більше ракет росіян, використовуючи все озброєння, в тому числі ПЗРК", — заявили в повітряному командуванні "Захід".
Збити крилату ракету з винищувача досить складно через швидкість її польоту. Однак це вже не перший раз, коли українським пілотам вдається зробити подібний подвиг. На початку березня один з наших асів збив крилату ракету "Калібр" ракетою класу "повітря-повітря" неподалік від Обухова.
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